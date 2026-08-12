AFC Gamma Aktie
WKN DE: A2QMDB / ISIN: US00109K1051
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: AFC Gamma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AFC Gamma wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,200 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AFC Gamma noch -0,600 USD je Aktie verloren.
AFC Gamma soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,970 USD, gegenüber -0,950 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 36,4 Millionen USD im Vergleich zu 31,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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