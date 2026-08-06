Afcons Infrastructure Aktie
WKN DE: A40PTJ / ISIN: INE101I01011
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Afcons Infrastructure gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Afcons Infrastructure gibt am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,74 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Afcons Infrastructure in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 29,49 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 33,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,82 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 128,41 Milliarden INR, gegenüber 119,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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