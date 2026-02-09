Ausblick: Afcons Infrastructure mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Afcons Infrastructure gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Afcons Infrastructure 4,05 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,10 Milliarden INR gegenüber 32,11 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,47 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 13,24 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 135,98 Milliarden INR, gegenüber 125,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at