Ausblick: Affiliated Managers Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Affiliated Managers Group wird am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen, dass Affiliated Managers Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,08 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet.

Affiliated Managers Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 544,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 33,15 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 22,74 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,08 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at