Affiliated Managers Group Aktie
WKN: 910682 / ISIN: US0082521081
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Affiliated Managers Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Affiliated Managers Group äußert sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 8,79 USD. Dies würde einem Zuwachs von 27,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Affiliated Managers Group 6,87 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Affiliated Managers Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 655,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 529,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 37,21 USD je Aktie, gegenüber 22,74 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,49 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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