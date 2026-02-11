Affiliated Managers Group Aktie

Affiliated Managers Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910682 / ISIN: US0082521081

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Affiliated Managers Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Affiliated Managers Group lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 8,86 USD aus. Im letzten Jahr hatte Affiliated Managers Group einen Gewinn von 4,92 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 11,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 578,5 Millionen USD gegenüber 521,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 25,54 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 15,13 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,10 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

