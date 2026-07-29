Affiliated Managers Group Aktie

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WKN: 910682 / ISIN: US0082521081

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Affiliated Managers Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Affiliated Managers Group wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,90 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,26 Prozent auf 590,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Affiliated Managers Group noch 499,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,88 USD, während im vorherigen Jahr noch 22,74 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,38 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,08 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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