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WKN DE: A2QL1G / ISIN: US00827B1061

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Affirm gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Affirm veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 29 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,380 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Affirm 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Affirm soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 30 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 861,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 32 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,53 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 32 Analysten auf durchschnittlich 5,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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