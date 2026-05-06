Ausblick: Affirm verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Affirm wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,170 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1600 Prozent erhöht. Damals waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 27 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 37,12 Prozent auf 995,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Affirm noch 725,8 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,08 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,150 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,14 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,98 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at