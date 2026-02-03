Aflac Aktie

Aflac für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853081 / ISIN: US0010551028

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Aflac präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aflac öffnet am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,69 USD. Dies würde einer Verringerung von 50,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Aflac 3,42 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 21,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,40 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,25 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,62 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,63 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 17,66 Milliarden USD, gegenüber 18,93 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

