Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Aflac präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aflac öffnet am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,69 USD. Dies würde einer Verringerung von 50,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Aflac 3,42 USD je Aktie vermeldete.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 21,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,40 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,25 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,62 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,63 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 17,66 Milliarden USD, gegenüber 18,93 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aflac Inc
|
07:01
|Ausblick: Aflac präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aflac von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Wert Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aflac-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Aflac vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aflac von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aflac von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.01.26
|S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aflac-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.12.25
|S&P 500-Titel Aflac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aflac von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Aflac Inc
Aktien in diesem Artikel
|Aflac Inc
|95,66
|0,84%