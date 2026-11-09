Africa Oil Aktie

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WKN DE: A418LE / ISIN: CA5889141019

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Africa Oil gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Africa Oil öffnet am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,063 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Africa Oil noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 25,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 222,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 298,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,159 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 980,2 Millionen CAD, gegenüber 782,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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