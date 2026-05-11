Africa Oil Aktie

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WKN DE: A418LE / ISIN: CA5889141019

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Africa Oil informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Africa Oil stellt am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Africa Oil für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,006 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Africa Oil soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 209,4 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 91,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,097 CAD, gegenüber -0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 874,8 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 782,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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