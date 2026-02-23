Africa Oil Aktie
Ausblick: Africa Oil legt Quartalsergebnis vor
Africa Oil lässt sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Africa Oil die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,049 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 63,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 CAD erwirtschaftet wurden.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 261,7 Millionen CAD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,072 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,850 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 972,9 Millionen CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im vorherigen Zeitraum, aus.
