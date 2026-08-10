Africa Oil Aktie
WKN DE: A418LE / ISIN: CA5889141019
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Africa Oil stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Africa Oil wird am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,082 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 259,3 Millionen CAD – ein Plus von 170,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Africa Oil 96,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,110 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,070 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 944,5 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 782,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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