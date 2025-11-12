Ausblick: Africa Oil zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Africa Oil wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,047 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,890 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 230,7 Millionen CAD für Africa Oil, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,106 CAD, gegenüber -0,850 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 930,1 Millionen CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at