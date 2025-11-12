Africa Oil Aktie
WKN DE: A418LE / ISIN: CA5889141019
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Africa Oil zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Africa Oil wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,047 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,890 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 230,7 Millionen CAD für Africa Oil, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,106 CAD, gegenüber -0,850 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 930,1 Millionen CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
