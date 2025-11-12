Ausblick: Afya stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Afya lädt am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,71 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Afya 0,240 USD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 925,9 Millionen BRL betragen, verglichen mit 151,7 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,96 BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 3,71 Milliarden BRL, nachdem im Vorjahr 612,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at