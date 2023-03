Ausblick: Afya veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Afya präsentiert in der am 22.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,41 BRL je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,921 BRL je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 604,8 Millionen BRL aus – eine Steigerung von 21,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Afya einen Umsatz von 498,3 Millionen BRL eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,18 BRL, gegenüber 4,11 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,34 Milliarden BRL geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,72 Milliarden BRL erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at