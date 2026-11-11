Ausblick: Afya zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Afya lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Afya im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,92 BRL je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,310 USD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 988,6 Millionen BRL für Afya, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 170,4 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,14 BRL aus. Im Vorjahr waren 1,49 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 3,96 Milliarden BRL, nachdem im Vorjahr 661,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net