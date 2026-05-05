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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ag Growth International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ag Growth International stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,692 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,900 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ag Growth International in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 270,1 Millionen CAD im Vergleich zu 286,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,757 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,410 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,27 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,42 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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