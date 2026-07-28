Ausblick: Ag Growth International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ag Growth International wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,242 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Ag Growth International einen Gewinn von 1,30 CAD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,02 Prozent auf 320,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 348,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 CAD, während im vorherigen Jahr noch -1,410 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,42 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at