Aktie
WKN DE: A0RPJ0 / ISIN: CA0011811068
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ag Growth International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ag Growth International wird am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ag Growth International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,613 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,830 CAD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 339,9 Millionen CAD aus – eine Minderung von 12,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ag Growth International einen Umsatz von 389,4 Millionen CAD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,24 CAD aus. Im Vorjahr waren -1,410 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,28 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,42 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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