Ausblick: AG Mortgage Investment Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AG Mortgage Investment Trust wird am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,243 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 19,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 79,78 Prozent auf 23,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AG Mortgage Investment Trust noch 113,8 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,856 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,23 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 83,8 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 413,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at