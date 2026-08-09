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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: AG Mortgage Investment Trust legt Quartalsergebnis vor

AG Mortgage Investment Trust öffnet am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,269 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AG Mortgage Investment Trust -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll AG Mortgage Investment Trust mit einem Umsatz von insgesamt 26,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 75,85 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,900 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 88,0 Millionen USD, gegenüber 472,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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