Aktie
WKN DE: A3CU0W / ISIN: US0012285013
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: AG Mortgage Investment Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AG Mortgage Investment Trust wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,246 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AG Mortgage Investment Trust 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 22,0 Millionen USD gegenüber 109,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 80,01 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD im Vergleich zu 0,900 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 91,0 Millionen USD, gegenüber 472,7 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AG Mortgage Investment Trust Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: AG Mortgage Investment Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: AG Mortgage Investment Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: AG Mortgage Investment Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu AG Mortgage Investment Trust Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.