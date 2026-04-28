Ausblick: AG Mortgage Investment Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AG Mortgage Investment Trust wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,246 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AG Mortgage Investment Trust 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 22,0 Millionen USD gegenüber 109,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 80,01 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD im Vergleich zu 0,900 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 91,0 Millionen USD, gegenüber 472,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at