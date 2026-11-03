Aktie
WKN DE: A3CU0W / ISIN: US0012285013
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: AG Mortgage Investment Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
AG Mortgage Investment Trust gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,270 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 42,55 Prozent verringert. Damals waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 86,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 122,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,3 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,900 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 73,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 472,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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