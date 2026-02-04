Ausblick: AGCO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AGCO stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,86 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AGCO noch -3,420 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll AGCO 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,67 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AGCO 2,89 Milliarden USD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,97 USD im Vergleich zu -5,690 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 9,83 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 11,66 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at