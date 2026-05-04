Ausblick: AGCO zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AGCO stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,439 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,26 Milliarden USD gegenüber 2,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,77 USD, gegenüber 9,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 10,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,08 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at