Ausblick: AGCO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AGCO veröffentlicht am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

16 Analysten schätzen, dass AGCO für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,22 USD je Aktie erwirtschaftet.

AGCO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,75 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 10,60 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,08 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at