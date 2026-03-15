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WKN DE: A403RK / ISIN: US00847G8042

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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: Agenus präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Agenus stellt am 16.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,043 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Agenus noch -1,940 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 28,1 Millionen USD gegenüber 26,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,897 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -10,590 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 108,1 Millionen USD, gegenüber 103,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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