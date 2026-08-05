Ausblick: Agenus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Agenus wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,045 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Agenus -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Agenus im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 34,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,35 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 136,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 114,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at