Ausblick: Agenus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Agenus äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,10 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Agenus noch -1,030 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Agenus in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 438,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 129,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 24,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 232,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 114,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at