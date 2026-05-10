Agenus Aktie
WKN DE: A403RK / ISIN: US00847G8042
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Agenus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Agenus äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,10 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Agenus noch -1,030 USD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Agenus in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 438,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 129,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 24,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 232,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 114,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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