AGF Management Aktie

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WKN: 861655 / ISIN: CA0010921058

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13.04.2026 07:01:06

Ausblick: AGF Management legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AGF Management wird am 14.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,501 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 6,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AGF Management 0,470 CAD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 154,4 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 8,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 142,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 1,99 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 633,2 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 558,1 Millionen CAD waren.

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