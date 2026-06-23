AGF Management Aktie
WKN: 861655 / ISIN: CA0010921058
|
23.06.2026 07:01:06
Ausblick: AGF Management präsentiert Quartalsergebnisse
AGF Management lässt sich am 24.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AGF Management die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,537 CAD aus. Im letzten Jahr hatte AGF Management einen Gewinn von 0,370 CAD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,10 Prozent auf 155,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 129,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,00 CAD, gegenüber 1,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 613,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 558,1 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGF Management Ltd. (B) Non-Voting
|
07:01
|Ausblick: AGF Management präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.06.26
|Erste Schätzungen: AGF Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.04.26
|Ausblick: AGF Management legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.03.26
|Erste Schätzungen: AGF Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.01.26
|Ausblick: AGF Management veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AGF Management Ltd. (B) Non-Voting
Aktien in diesem Artikel
|AGF Management Ltd. (B) Non-Voting
|12,10
|1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.