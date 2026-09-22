AGF Management Aktie
WKN: 861655 / ISIN: CA0010921058
|
22.09.2026 07:01:06
Ausblick: AGF Management stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AGF Management wird am 23.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,575 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,56 Prozent auf 161,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,14 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,99 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 630,6 Millionen CAD, gegenüber 558,1 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGF Management Ltd. (B) Non-Voting
|
07:01
|Ausblick: AGF Management stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.09.26
|Erste Schätzungen: AGF Management informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.06.26
|Ausblick: AGF Management präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.06.26
|Erste Schätzungen: AGF Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.04.26
|Ausblick: AGF Management legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.03.26
|Erste Schätzungen: AGF Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu AGF Management Ltd. (B) Non-Voting
Aktien in diesem Artikel
|AGF Management Ltd. (B) Non-Voting
|11,40
|0,00%