AGF Management Aktie

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WKN: 861655 / ISIN: CA0010921058

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22.09.2026 07:01:06

Ausblick: AGF Management stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AGF Management wird am 23.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,575 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,56 Prozent auf 161,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,14 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,99 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 630,6 Millionen CAD, gegenüber 558,1 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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