Ausblick: AGF Management veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AGF Management wird am 27.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen, dass AGF Management für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,472 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll AGF Management nach den Prognosen von 4 Analysten 152,7 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,7 Millionen CAD umgesetzt worden.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,81 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,51 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 581,6 Millionen CAD, gegenüber 515,1 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at