Ausblick: Agfa-Gevaert informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Agfa-Gevaert stellt am 11.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,060 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 85,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,400 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Agfa-Gevaert soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 319,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,123 EUR je Aktie, gegenüber -0,590 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 1,10 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,14 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
