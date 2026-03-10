Agfa-Gevaert Aktie

Agfa-Gevaert für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920872 / ISIN: BE0003755692

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Agfa-Gevaert informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Agfa-Gevaert stellt am 11.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,060 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 85,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,400 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Agfa-Gevaert soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 319,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,123 EUR je Aktie, gegenüber -0,590 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 1,10 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,14 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

