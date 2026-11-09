Agfa-Gevaert Aktie
WKN: 920872 / ISIN: BE0003755692
|
09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Agfa-Gevaert legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Agfa-Gevaert stellt am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,050 EUR. Das entspräche einem Gewinn von 58,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,120 EUR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 1,48 Prozent auf 260,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 257,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,104 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,08 Milliarden EUR, gegenüber 1,09 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agfa-Gevaert N.V.
|
07:01
|Ausblick: Agfa-Gevaert legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.26
|Erste Schätzungen: Agfa-Gevaert präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Agfa-Gevaert zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Agfa-Gevaert N.V.
Aktien in diesem Artikel
|Agfa-Gevaert N.V.
|0,38
|0,40%