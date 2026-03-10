Agfa-Gevaert NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh Aktie
WKN DE: A14WZR / ISIN: US00846M1099
|
10.03.2026 07:01:06
Ausblick: Agfa-Gevaert NV Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Agfa-Gevaert NV Un wird am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,139 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Agfa-Gevaert NV Un nach der Prognose von 1 Analyst 370,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 346,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,288 USD, gegenüber -1,280 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 1,29 Milliarden USD im Vergleich zu 1,23 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
