Agfa-Gevaert NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh Aktie
WKN DE: A14WZR / ISIN: US00846M1099
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Agfa-Gevaert NV Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Agfa-Gevaert NV Un wird sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,183 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,270 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 8,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 254,7 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Agfa-Gevaert NV Un für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 276,6 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,192 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,040 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,23 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,23 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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