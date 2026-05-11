Ausblick: Agfa-Gevaert NV Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Agfa-Gevaert NV Un wird sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,183 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,270 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 8,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 254,7 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Agfa-Gevaert NV Un für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 276,6 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,192 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,040 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,23 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,23 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at