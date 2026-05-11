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WKN: 920872 / ISIN: BE0003755692

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Agfa-Gevaert zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Agfa-Gevaert äußert sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,080 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 38,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,130 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 241,2 Millionen EUR – ein Minus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Agfa-Gevaert 242,0 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,084 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,07 Milliarden EUR, gegenüber 1,09 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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