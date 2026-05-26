Ausblick: Agilent Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Agilent Technologies wird sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,41 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Agilent Technologies ein EPS von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Agilent Technologies in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,80 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,97 USD, gegenüber 4,57 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 7,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,95 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at