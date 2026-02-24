Agilent Technologies Aktie
Ausblick: Agilent Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Agilent Technologies wird am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,37 USD. Dies würde einem Zuwachs von 23,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Agilent Technologies 1,11 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,81 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,93 USD im Vergleich zu 4,57 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 7,36 Milliarden USD, gegenüber 6,95 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
