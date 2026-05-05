Ausblick: agilon health legt Quartalsergebnis vor

agilon health veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,97 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte agilon health noch 1,53 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -5,383 USD, gegenüber -23,750 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 5,45 Milliarden USD im Vergleich zu 5,93 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at