Ausblick: agilon health präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

agilon health veröffentlicht am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,272 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte agilon health noch -0,260 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten eine Verringerung von 4,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,46 Milliarden USD gegenüber 1,52 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,781 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,630 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 5,82 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at