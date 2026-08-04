Ausblick: agilon health stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

agilon health wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,117 USD aus. Im letzten Jahr hatte agilon health einen Verlust von -6,250 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll agilon health in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,45 Milliarden USD im Vergleich zu 1,39 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -3,042 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -23,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,72 Milliarden USD, gegenüber 5,93 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at