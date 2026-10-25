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WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051

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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Agilysys informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Agilysys wird am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,551 USD. Dies würde einem Zuwachs von 34,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Agilysys 0,410 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 90,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,3 Millionen USD umgesetzt.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,46 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 370,8 Millionen USD, gegenüber 319,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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