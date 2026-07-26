Ausblick: Agilysys vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Agilysys wird am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,403 USD je Aktie gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Agilysys nach den Prognosen von 8 Analysten 86,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,37 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 367,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 319,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at