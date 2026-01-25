Ausblick: Agilysys veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Agilysys öffnet am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,456 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 13,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 79,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69,6 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,67 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,820 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 316,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 275,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at