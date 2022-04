Ausblick: Agilyx AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Agilyx AS Registered wird am 27.04.2022 die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,352 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Agilyx AS Registered noch -0,168 NOK je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 319,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 35,2 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,201 NOK, gegenüber -1,737 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 215,0 Millionen NOK im Vergleich zu 47,1 Millionen NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at