Ausblick: Agios Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Agios Pharmaceuticals lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,655 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,930 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 26,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 111,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Agios Pharmaceuticals einen Umsatz von 12,5 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,211 USD im Vergleich zu -7,120 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 120,7 Millionen USD, gegenüber 54,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at